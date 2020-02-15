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Кравець зіграв повний матч за Кайсеріспор – команда українця здобула важливу перемогу

15 лютого 16:48 724 Читать на русском
Кравець зіграв повний матч за Кайсеріспор – команда українця здобула важливу перемогу
Кайсеріспор обіграв Денізліспор / Canli Mac Izle

У 22 турі чемпіонату Туреччини Кайсеріспор здобув важливу гостьову перемогу над Денізліспором, яка дає команді Артема Кравця надію на збереження прописки у Суперлізі.

Чемпіонат Туреччини, 22 тур

Денізліспор – Кайсеріспор – 0:1

Гол: Сапунару, 69.

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У черговому турі турецької Суперліги команда українського форварда Артема Кравця прибула в гості до Денізліспора. Наш нападник вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь матч. За свою гру Кравець отримав оцінку 6,9 від статистичного порталу SofaScore (середній бал команди українця – 7,15).

Кайсеріспор забив вирішальний гол у другому таймі – після навісу Менса з лівого флангу ворота господарів ударом головою вразив румунський захисник Сапунару.

Ця перемога стала для Кайсеріспора лише третьою в поточному розіграші чемпіонату Туреччини. Команда продовжує перебувати на дні турнірної таблиці. Але до рятівного 15 місця, на якому наразі перебуває Антальяспор, залишилось 4 очки.

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Теги
Українці за кордоном Туреччина Артем Кравець Артем Кравець Кайсеріспор Кайсеріспор Денізліспор
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