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Кравец сыграл полный матч за Кайсериспор – команда украинца одержала важную победу

16:48 61 Читати українською
Кравец сыграл полный матч за Кайсериспор – команда украинца одержала важную победу
Кайсериспор обыграл Денизлиспор / Canli Mac Izle

В 22 туре чемпионата Турции Кайсериспор одержал важную гостевую победу над Денизлиспором, которая дает команде Артема Кравца надежду на сохранение прописки в Суперлиге.

Чемпионат Турции, 22 тур

Денизлиспор – Кайсериспор – 0:1

Гол: Сапунару, 69.

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В очередном туре турецкой Суперлиги команда украинского форварда Артема Кравца прибыла в гости к Денизлиспору. Наш нападающий вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. За свою игру Кравец получил оценку 6,9 от статистического портала SofaScore (средний балл команды украинца – 7,15).

Кайсериспор забил решающий гол во втором тайме – после навеса Менса с левого фланга ворота хозяев ударом головой поразил румынский защитник Сапунару.

Эта победа стала для Кайсериспора лишь третьей в текущем розыгрыше чемпионата Турции. Команда продолжает находиться на дне турнирной таблицы. Но к спасительному 15 месту, на котором сейчас находится Антальяспор, осталось 4 очка.

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Теги
Украинцы за рубежом Артем Кравец Артем Кравец Турция Кайсериспор Кайсериспор Денизлиспор
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