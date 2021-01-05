Форвард Коньяспора Артем Кравець поділився своїми враженнями від напруженого матчу з Галатасараєм у 17-му турі Суперліги (4:3). У поєдинку наш легіонер записав до свого активу переможний гол.

"Галатасарай – це одна з найкращих команд Туреччини. Я знав, що нам буде дуже складно. Нам було і справді непросто.

Кравець забив переможний гол у ворота Галатасарая – Коньяспор тріумфував у надрезультативному матчі

Щасливий, що вдалося втримати лідерство. Звання гравця матчу я б віддав Ердону Дачі, він забив два голи", – цитує Кравця Ajansspor.

У поточному сезоні 31-річний форвард записав до свого активу сім м'ячів та один асист в 11 двобоях турецької Суперліги. Футболку Коньяспора Артем вперше одягнув у вересні, перебравшись до "орлів Анатолії" з Динамо.

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