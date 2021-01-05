Коньяспор видав шикарний матч з Галатасараєм, який завершився перемогою 4:3. До позитивного результату долучився й українець Артем Кравець.

Суперліга Туреччини, 17-й тур

Коньяспор – Галатасарай – 4:3

Голи: Дачі, 41, 46, Демірок, 82 (пен), Кравець, 90+2 – Дьянь, 45+2, 77 (пен), Каглаян, 90+5

Нереалізований пенальті: Дьянь, 76

Вилучення: Картал, 78 (К)

Коньяспор вдома приймав одного із лідерів чемпіонату Туреччини – Галатасарай. За кілька хвилин до перерви команди обмінялись голами, а в дебюті другого тайму "зелено-білі" вийшли вперед. Одразу після цього на полі з'явився Артем Кравець та розпочалась справжня феєрія.

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Галатасарай забив з пенальті – одноклубник українця теж відповів з 11-метрового. Опісля Артем у своєму стилі забив, прийнявши м'яч та перегравши кіпера. Здавалось, що це вже кінець, проте "леви" відквитали один гол на 90+5. Фінальний свисток все ж зафіксував перемогу Коньяспора – 4:3.

До слова, Артем відзначився голом у другому матчі поспіль. Його "орли Анатолії" розташувались на 8 сходинці з 22 очками. Галатасарай опустився на 4 позицію з 30 заліковими балами.

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Відео гола Кравця: