Форвард Коньяспора Артем Кравец поделился своими впечатлениями от напряженного матча с Галатасараем в 17-м туре Суперлиги (4:3). В поединке наш легионер записал в свой актив победный гол.

"Галатасарай – это одна из лучших команд Турции. Я знал, что нам будет очень сложно. Нам было действительно непросто.

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Счастлив, что удалось удержать лидерство. Звание игрока матча я бы отдал Ердону Дачи, он забил два гола", – цитирует Кравца Ajansspor.

В текущем сезоне 31-летний форвард записал в свой актив семь мячей и один ассист в 11 поединках турецкой Суперлиги. Футболку Коньяспора Артем впервые надел в сентябре.

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