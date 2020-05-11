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Кравець розповів про штрафи в іспанських клубах

11 травня 20:46 424 Читать на русском
Кравець розповів про штрафи в іспанських клубах
Василь Кравець / Фото з відкритих джерел

Український легіонер іспанського Луго Василь Кравець зізнався, що і йому доводилось поповнювати клубну казну у вигляді штрафів.

"Доводилося платити штрафи в обох клубах за спізнення. Ми сиділи на базі в Леганесі. У нас є дві групи в WhatsApp: для листування і для інформації. У другій якраз повідомляють, коли тренування або збір в тактичному залі.

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Я спав тоді. Повідомлення про теоретичне заняття не прийшло в групу, а його написали на дошці в їдальні. В результаті, хтось зайшов в кімнату і сказав про це. Я тоді швидко зібрався, але мене все одно оштрафували на 500 євро.

У Луго штрафи маленькі, але у мене був лише один – коли я пропустив командний сніданок. Я завжди ставлю собі три будильники на ранок, але цього разу забув поставити третій. У підсумку відключив другий, чекав третій, але заснув", – сказав Кравець у коментарі виданню Playpro у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Кравець – вихованець Карпат. У 2017 році українець перебрався в іспанський Луго. Взимку 2019 року Василь перейшов у Леганес, але минулої зими знову опинився в Луго – цього разу на правах оренди.

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Теги
Іспанія футбольні фінанси Василь Кравець Василь Кравець Леганес Леганес Луго Луго
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