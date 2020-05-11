Кравец рассказал о штрафах в испанских клубах

Украинский легионер испанского Луго Василий Кравец признался, что и ему приходилось пополнять клубную казну в виде штрафов.

"Приходилось платить штрафы в обоих клубах за опоздание. Мы сидели на базе в Леганесе. У нас есть две группы в WhatsApp: для переписки и для информации. Во второй как раз сообщают, когда тренировки или сбор в тактическом зале.

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Я спал тогда. Сообщение о теоретическом занятии не пришло в группу, а его написали на доске в столовой. В результате, кто-то зашел в комнату и сказал об этом. Я тогда быстро собрался, но меня все равно оштрафовали на 500 евро.

В Луго штрафы маленькие, но у меня был только один – когда я пропустил командный завтрак. Я всегда ставлю себе три будильника на утро, но на этот раз забыл поставить третий. В итоге отключил второй, ждал третий, но уснул", – сказал Кравец в комментарии изданию Playpro в социальной сети Instagram.

Напомним, Кравец – воспитанник Карпат. В 2017 году украинец перебрался в испанский Луго. Зимой 2019-го Василий перешел в Леганес, но прошлой зимой снова оказался в Луго – на этот раз на правах аренды.

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