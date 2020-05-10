"Луніну просто не щастило з тренерами": український легіонер високо оцінив потенціал голкіпера

Захисник іспанського Луго Василь Кравець поділився думками щодо голкіпера збірної України Андрія Луніна.

"Лунін дуже професіонально ставиться до своєї справи. Чесно кажучи, не зустрічав людини, яка б так професіонально ставилась до тренувань, футболу. Щось нове в житті побачив.

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Чому йому не щастить? Ти ж не поставиш воротаря в поле. Коли ти польовий, у тебе є варіанти, можеш сказати, що зіграєш лівого захисника або центрального. Тренер вже буде думати, як гравця використовувати. А воротаря можна використовувати тільки на одній позиції. Тренер завжди дивиться, хто сильніший, кому він більше довіряє. Навіть два воротарі можуть бути однаково сильними, але тренер все одно вибере того, кому він більше довіряє. Тут вже залежить від тренера.

Луніну просто не щастило з тренерами. Не думаю, що він слабший за будь-якого голкіпера, з яким тренувався у кожній команді. У Вальядоліді йому не пощастило, у Леганесі теж. У Леганесі був Пічу – ветеран іспанського футболу. Тому тренери довіряли йому. Думаю, в Вальядоліді було так само. Не пам'ятаю, як звуть його конкурента (Масіп – прим.), але він на сім років чи навіть більше старший за Луніна. Тому йому довіряли. А в Ов'єдо йому дали місце, тому що він на голову сильніший за свого конкурента", – сказав Кравець у коментарі виданню Playpro у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Лунін нині захищає кольори Ов'єдо, контракт українця належить Реалу. У поточному сезоні Сегунди Андрій провів 9 матчів.

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