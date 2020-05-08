Замість вітамінів випив віагри – як знаменитий форвард, якого витіснив Шевченко, "став найшвидшим з трьома ногами"

Карлтон Коул, колишній форвард збірної Англії, став жертвою брутального розіграшу. Партнери по національній команді підсунули йому не ті таблетки.

Нападник починав дуже оптимістично:переможний дубль у ворота молодіжної збірної України U-21 у товариському матчі (3:1), вихваляння головного тренера, мовляв, ось воно майбутнє національної команди Англії. У наших грали такі люди, як Мілевський, Іщенко, Яценко, Пуканич, Голайдо та Чеберячко, на лаві запасних сидів Пятов, а єдиний гол на рахунку Алієва. Потім усе пішло на спад. З Челсі став формальним чемпіоном Англії-2006 і змушений був залишити Стемфорд Брідж. Остаточно на двері вихованцю лондонців вказав Андрій Шевченко, який прийшов того літа. Своїм останнім шансом Коул не скористався – 9 виходів в АПЛ, 3 в ЛЧ і лише 1 гол у Кубку Англії зробили очевидним його кінець пригоди з рідним клубом.

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За 4 сезони лише 8 голів у всіх турнірах. Челсі продав Карлтона у Вест Хем за 3 мільйони євро, і там він пережив пік кар'єри – 67 голів, 33 асисти, майже 300 матчів. Коул навіть виходив на заміну проти збірної України у відборі ЧС-2010. Команда Михайличенка перемогла 1:0, а наш герой так і не забив ніколи жодного м'яча за головну команду своєї країни. Зате у таборі "трьох левів" з ним трапилася курйозна історія. Після виклику на товариський матч проти Нідерландів у 2009 році Вейн Руні, Шон Райт-Філліпс та Джермейн Дефо жорстко розвели його.

"У мене почалася стійка ерекція там внизу. Я не відчував сексуального збудження, але бігав найшвидше на полі, адже у мене виросла третя нога", – розповідає Коул, сміючись. Дефо, який в той час грав за Тоттенхем, пояснив, чому вони вирішили підсунути партнеру пігулки з віагрою: "Карлтон був завжди усміхнений, щасливий, тому ми просто подумали, якщо ти збираєшся когось дістати, хто б ще це міг бути?"

Коул ні на хвилину не завагався. "Напевно думав: "О так! Вітаміни! Вони корисні для мого організму!" У мене живіт зводило від сміху, це було найсмішніше, що я коли-небудь бачив. Коли ми зізналися йому, його вираз обличчя був безцінним... І він ж нічого не міг з цим вдіяти. Я думав, хлопче, тобі доведеться мати з цим справу добрих декілька годин. Мій ти Боже", – цитує продовжив кепкувати Дефо. А ось головний тренер англійців Фабіо Капелло так нічого і не помітив.

Таке могло трапитися лише з ним, жартують фанати Вест Хема. За словами Дефо, їм би нізащо не вдалося провернути цей жарт зараз, коли футбольна форма надто щільно прилягає до тіла. "Ти повертаєш погані спогади, які я було стер з пам'яті", – Карлтон з гумором сприйняв слова колишнього партнера під час одного з останніх подкастів, цитати з якого добряче розійшлися англійськими ЗМІ.

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До слова, Карлтон разом з Джермейном входить у топ-5 футболістів, які найбільше разів виходили на заміну в матчах АПЛ. Коул завершив кар'єру в Індонезії, де ледь не загримів у в'язницю. Зараз працює тренером в академії Вест Хема. Зізнається, що довелося трохи перевчити себе, адже: "Зараз тренування відрізняються від того, як займалися в наші часи. Ці дітлахи – зовсім не дурні. Якщо ти говоритимеш чортзна-що, вони не сприйматимуть тебе серйозно. Якщо ви не можете допомогти їм стати кращими, їм буде начхати на ваші ігрові регалії". Натомість 37-річний Дефо продовжує феєрити під орудою Джеррард в Рейнджерс, де забив 17 голів за сезон 2019/20.