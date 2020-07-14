Кравець провів свій найкращий матч в чемпіонаті Туреччини за даними InStat

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець результативно провів матч 32-го туру чемпіонату Туреччини проти Газішехіра (1:1).

Український нападник зіграв найкращий матч у своєїй кар'єрі в чемпіонаті Туреччини за даними InStat, повідомляє Команда 1.

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У матчі проти Газішехіра 31-річний футболіст забив гол, який приніс його команді нічию. За індексом InStat він отримав 330 балів – це найкращий результат за час виступів Кравця в Туреччині.

Артем наніс 4 удари по воротах, зробив 4 гострі передачі, виграв 6 з 8 єдиноборств, зробив 61 ТТД з браком 16%. Він став найкращим гравцем команди у звітному матчі. До слова, Кравець забив за Кайсеріспор в третьому матчі поспіль. Всього в сезоні він забив 9 м'ячів і зробив 1 ассист в 20 матчах.

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