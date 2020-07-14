Кравец провел свой лучший матч в чемпионате Турции по данным InStat

Форвард Кайсериспора Артем Кравец результативно провел матч 32-го тура чемпионата Турции против Газишехира (1:1).

Украинский нападающий сыграл лучший матч в своей карьере в чемпионате Турции по данным InStat, сообщает Команда 1.

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В матче против Газишехира 31-летний футболист забил гол, который принес его команде ничью. По индексу InStat он получил 330 баллов – это лучший результат за время выступлений Кравца в Турции.

Артем нанес 4 удара по воротам, сделал 4 острых передачи, выиграл 6 из 8 единоборств, сделал 61 ТТД с браком 16%. Он стал лучшим игроком команды в отчетном матче. К слову, Кравец забил за Кайсериспор в третьем матче подряд. Всего в сезоне он забил 9 мячей и сделал 1 ассист в 20 матчах.

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