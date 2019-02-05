Кравченко в захваті від молоді СК Дніпро-1

Хавбек СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився враженнями від молоді дніпровської команди.

"Я вважаю, що їм дуже пощастило, що вони в своєму віці опинилися в такому середовищі, в такій команді, і з такими тренерами, які їх навчать грати. Це все їм дуже допоможе в майбутньому.

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Я за них радий, і вони повинні цінувати, що в такому віці поїхали на збори з такою професійною командою, де мають можливість тренуватися, пройти повноцінні збори, осягати футбол, яким він повинен бути.

А по таланту, на мій погляд, це дуже сильні футболісти. Мені важко порівнювати, наприклад, з собою, адже, не пам'ятаю вже, яким був в 16 років, але вся наша молодь дуже талановита, і якщо вони не збавлять обороти, а будуть працювати, прагнути рости і грати, а не задовольнятися малим, то можуть вирости в хороших футболістів", – цитує хавбека клубний сайт.

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