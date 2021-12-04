Девіч зустрівся з колишнім одноклубником, а нині спортивним директором клубу Папою Гуйє, та з віце-президентом харків'ян Євгеном Красніковим.

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"Легенда харківського футболу Марко Девіч знову у Харкові", – підписала світлину прес-служба Металіста у Facebook. Додамо, що тріо було однією з рушійних сил харків'ян з 2009 по 2014 роки, коли клуб перебував на провідних ролях у чемпіонаті України.

Нагадаємо, в УПЛ Марко захищав кольори Волині, Металіста та Шахтаря. У складі збірної України Девіч провів 35 матчів, у яких забив 7 м'ячів. За Металіст Девіч відіграв 222 матчі, у яких забив 98 голів та 34 рази асистував партнерам.

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