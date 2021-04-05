Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук може отримати приємне визнання у Бельгії.

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У четвірку претендентів потрапив Роман Яремчук. Прес-служба Гента виділила м'яч українця у ворота Остенде, який у підсумку виявився переможним. Форвард збірної України тоді отримав пас із глибини та холоднокровно перекинув голкіпера.

Загалом у поточному сезоні Яремчук демонструє результативну гру на клубному рівні. В його активі 18 голів та 5 результативних передач у 35 поєдинках за Гент.

Цікаво, що Роман, як і два інші українці – Ігор Пластун та Роман Безус – також претендують на звання найкращого гравця Гента у березні.

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