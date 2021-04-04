"У минулому році до зими я забив 18 голів. Півроку я грав з проблемою ахілла. Потрібна була операція. Я це розумів. Напевно, зробив помилку, що продовжував грати. Сезон класно складався, потрібно було продовжувати. Якщо про себе заявлю – зможу перейти в іншу команду. З іншого боку, я думав, що не зможу перейти в іншу команду, якщо у мене болить нога.

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У грудні мені зробили укол в травмоване місце, все стало ще гірше. Після відпустки, яка була у грудні, я навіть бігати не міг. Я зважився на операцію. Президент мені сказав, що якби не операція, то можна було продати мене в інший клуб, адже пропозиції були. Він пообіцяв, що продасть мене влітку після чемпіонату Європи", – сказав Яремчук у програмі BurBuzz.

Чинний контракт українця з бельгійським клубом розрахований до літа 2025-го. У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 25 матчів, в яких відзначився 15-ма голами.

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