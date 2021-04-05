Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук может получить приятное признание в Бельгии.

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В четверку претендентов попал Роман Яремчук. Пресс-служба Гента выделила мяч украинца в ворота Остенде, который в итоге оказался победным. Форвард сборной Украины тогда получил пас из глубины и хладнокровно перебросил голкипера.

В текущем сезоне Яремчук демонстрирует результативную игру на клубном уровне. В его активе 18 голов и 5 результативных передач в 35 матчах за Гент.

Интересно, что Роман, как и два других украинца Гента – Игорь Пластун и Роман Безус – также претендуют на звание лучшего игрока прошедшего месяца.

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