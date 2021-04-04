Чемпіонат Бельгії, 32-й тур

Стандард – Гент – 2:1

Голи: Мулека, 66, Баліквіша, 77 – Кастро-Монтес, 43

Нереалізований пенальті: Яремчук, 36 (Г)

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Нападник Гента Роман Яремчук мав хорошу нагоду стати одним з героїв матчу, але українець не зміг реалізувати 11-метровий у першій половині гри. Проте, до свистка на перерву гості все ж зуміли вийти вперед.

У другому таймі гравці Стандарда перехопили ініціативу та змогли переламати хід гри і все ж вирвати перемогу. Окрім Яремчука, врятувати ситуацію намагався також хавбек збірної України Роман Безус, якого тренер випустив на заміну, але безрезультатно.

Після 32-х турів місцевої першості Гент розташувався на 10-й сходинці, Стандард піднявся на 8-ме місце турнірної таблиці.

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