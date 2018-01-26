10 найвеличніших виконавців штрафних в історії футболу

Десятка найкращих майстрів стандартів у футболі до вашої уваги. Від Роберто Карлоса до Лео Мессі.

Список може здатись комусь неповним і викликати суперечки. Адже у ньому не присутні такі маестро, як Жунінью Пернамбукано, Сініша Міхайловіч, Рональд Куман чи Рожеріо Сені. Однак виділити лише 10 найкращих виконавців штрафних ой як непросто і кимось потрібно жертвувати та обирати. Ось версія Project Sports Mastery.

"Не намагайтеся повторити мої голи – краще запам’ятайте їх". Як гарувати на заводі і отримати Bugatti Veyron – лайфхак від Роберто Карлоса

10. Роналдінью

Мабуть, найкращих гравець кінця 90-х і 2000-х. Його штрафні удари стали фірмовим знаком разом з ефектними трюками і крутим дриблінгом. Один із найзнаменитіших ударів Роналдінью – неймовірний гол у плей-офф ЧС-2002 проти Англії.

Боровся і грав з Шевченком, був партнером Ярмоленка, виграв усе – магічна кар'єра Роналдінью у фото

9. Алесандро Дель П'єро

Легенда Ювентуса з легкістю перетворював штрафні удари на голи. Робив це часто і красиво. Якось Дель П'єро забив 6 голів зі штрафних за сезон і мав серію 9 голів з 10 подібних спроб.

8. Роберто Баджо

Ще один легендарний ітаілєць. Йому було все одно, де забивати: у Брешії та Болоньї чи Мілані та Ювентусі. Підходив бити стандарт і просто клав м'яч у сітку, немов рукою.

7. Девід Бекхем

Безсумнівно, найкращий футболіст Англії за виконанням стандартів і до сьогодні. Мало є гравців, здатних так закрутити снаряд, як це робив Бекс у Манчестер Юнайтед, Реалі, Лос-Анджелесі та ПСЖ. І, звісно ж, у збірній Англії. У тому, що штрафний від Бекхема – це майже пенальті, могла переконатись Греція. Англійці опинились на порозі непотрапляння на ЧС-2002, але тут настала його мить.

6. Георге Хаджі

Не дарма цей лівоногий 7 разів визнавався найкращим гравцем Румунії і пограв за Реал Мадрид та Барселону. Карпатський Марадона, не менше. Півзахисник, який забивав на ріні форвардів, закручував м'ячі з будь-яких дистанцій.

5. Дієго Марадона

Не лише один із найкращих у світі виконавців штрафних, а й один із найкращих гравців усіх часів. Суперники Бока Хуніорс, Наполі та збірної Аргентини вдосталь настраждались від стандартів Марадони.

4. Андреа Пірло

Видатний "Архітектор" запам'ятався не лише своїм мистецтвом пасу та контролем над темпом гри. Пірло ще й Маестро смертельних штрафних ударів. Воротарям було важче передбачити, куди Андреа спрямує м'яч, ніж фанатам спрогнозувати взяття воріт після його стандарту.

Андреа Пірло – Геній, який провів 23 роки на полі, божеволів в Україні, шокував секретом Індзагі та називає вчителем Луческу

3. Роберто Карлос

Рекордсмен Прімери за кількістю голів зі штрафних до настання ери Мессі з Роналду. Сила і точність ударів Роберто Карлоса були його вбивчими козирями у нерівній дискусії з голкіперами. Ах, і куди ж без цього історичного гола у ворота Франції, забитого за немислимою траєкторією.

Як був забитий неймовірний гол Роберто Карлоса: наукове пояснення

2. Кріштіану Роналду

Його фірмову стійку перед ударом вже намагаються копіювати наслідувачі. Вліво, вправо чи по центру. Для Кріштіану Роналду немає значення, куди забивати. За ним не один десяток голів тільки після штрафних ударів, чому передували сотні годин праці над собою. Його стандарти – це вже справжня наука.

1. Ліонель Мессі

Не злічити, скільки аргентинець забив за Барселону і збірну Аргентини зі стандартів. Номер 1 цього списку, а можливо, також і головного футбольного рейтингу всіх часів і народів. Мессі та його штрафні удари настільки екстраординарні, що їх, здається, неможливо вивчити нікому іншому.