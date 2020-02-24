toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ ДИНАМО КИЕВ

Скрипник: Лучше сделать паузу, подсобрать денег – и чтобы VAR был на каждой игре

14:31 62 Читати українською
Скрипник: Лучше сделать паузу, подсобрать денег – и чтобы VAR был на каждой игре
Виктор Скрипник / ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился своим мнением относительно внедрения системы VAR в УПЛ.

"Если делать, то делать для всех, а не только в каких-то выборочных играх. Я думаю, что лучше сделать паузу, подсобрать денег – и чтобы VAR был на каждой игре УПЛ. А не два матча в туре, а в каких-то играх решение судей будут толковаться по-разному", – сказал Скрипник в программе Профутбол.

Михайличенко: Если не можете сделать VAR для всех, то лучше вообще не делать

Напомним, президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что организация намерена постепенно увеличивать количество матчей с VAR, но для этого к финансированию работы системы должны приобщиться клубы.

"У Динамо – великі проблеми": Десна награла на нічию, або В чому ветеран Шахтаря погодився із Михайличенком

blog_ava
Динамо продлило контракт с Бесединым
08:52
829
Теги
Заря Заря Виктор Скрипник Виктор Скрипник Видеоассистент арбитра (VAR)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
27
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Унион Берлин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук