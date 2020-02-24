Скрипник: Лучше сделать паузу, подсобрать денег – и чтобы VAR был на каждой игре

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился своим мнением относительно внедрения системы VAR в УПЛ.

"Если делать, то делать для всех, а не только в каких-то выборочных играх. Я думаю, что лучше сделать паузу, подсобрать денег – и чтобы VAR был на каждой игре УПЛ. А не два матча в туре, а в каких-то играх решение судей будут толковаться по-разному", – сказал Скрипник в программе Профутбол.

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Напомним, президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что организация намерена постепенно увеличивать количество матчей с VAR, но для этого к финансированию работы системы должны приобщиться клубы.

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