"Ми сьогодні були на матчі U-19 між Рухом та Львовом з головним тренером та двома віце-президентами, і одразу говорили, що нам дістанеться Шахтар. Ми вже їх обігрували, тому, я думаю, що шанси є.

Бойко – про суперника Динамо в 1/4 Кубка України: "Взагалі байдуже, хто попався"

Якщо ми хочемо виграти Кубок, то їх все одно потрібно колись обіграти. Тому краще раніше, ніж потім. Ми також могли потрапити на Динамо, Зорю чи Ворсклу. Якщо без жартів, ми отримали одного з найсерйозніших суперників, але ми теж хочемо виграти Кубок", – сказав Стефанський у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, ця стадія Кубка України, як і всі інші, складається з одного матчу. Базовий день проведення поєдинків 1/4 фіналу – 2 березня 2022 року.

Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Динамо і Шахтар отримали суперників