"Мы сегодня были на матче U-19 между Рухом и Львовом с главным тренером и двумя вице-президентами, и сразу говорили, что нам достанется Шахтер. Мы уже их обыгрывали, поэтому я думаю, что шансы есть.

Бойко – о сопернике Динамо в 1/4 Кубка Украины: "Вообще без разницы, кто попался"

Если мы хотим выиграть Кубок, то их все равно нужно когда-нибудь обыграть. Поэтому лучше раньше, чем потом. Мы также могли попасть на Динамо, Зарю или Ворсклу. Если без шуток, то мы получили одного из самых серьезных соперников, но мы тоже хотим выиграть Кубок", – сказал Стефанский в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, эта стадия Кубка Украины, как и все остальные, состоит из одного матча. Базовый день проведения поединков 1/4 финала – 2 марта 2022 года.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала – Динамо и Шахтер получили соперников