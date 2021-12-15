Церемонія стартувала о 14:00 в Будинку футболу. Лише Металіст представляв Першу лігу чемпіонату України – інші 7 учасників чвертьфіналу виступають в УПЛ (Динамо, Шахтар, Зоря, СК Дніпро-1, Ворскла, Олександрія та Львів). Команди були поділені на два кошики – відповідно, Динамо і Шахтар, які були сіяними разом із Зорею і Ворсклою, не могли зіграти між собою.

Ця стадія Кубка України, як і всі інші, теж складається з одного матчу. Базовий день проведення поєдинків – 2 березня 2022 року, інформує офіційний сайт УАФ.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України:

СК Дніпро-1 – Ворскла;

Олександрія – Динамо;

Металіст – Зоря;

Львів – Шахтар.

Результати повторного жеребкування 1/8 ЛЧ – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі повертаються в Іспанію