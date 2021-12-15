Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Динамо і Шахтар отримали суперників
У Будинку футболу 15 грудня відбулося жеребкування чвертьфінальних пар Кубка України 2021/22. Результати – у цій новині на "Футбол 24".
Церемонія стартувала о 14:00 в Будинку футболу. Лише Металіст представляв Першу лігу чемпіонату України – інші 7 учасників чвертьфіналу виступають в УПЛ (Динамо, Шахтар, Зоря, СК Дніпро-1, Ворскла, Олександрія та Львів). Команди були поділені на два кошики – відповідно, Динамо і Шахтар, які були сіяними разом із Зорею і Ворсклою, не могли зіграти між собою.
Ця стадія Кубка України, як і всі інші, теж складається з одного матчу. Базовий день проведення поєдинків – 2 березня 2022 року, інформує офіційний сайт УАФ.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України:
СК Дніпро-1 – Ворскла;
Олександрія – Динамо;
Металіст – Зоря;
Львів – Шахтар.
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