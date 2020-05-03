"Краще би брав приклад з Шевченка і Реброва": російський футболіст знищив Алієва за його висловлювання

Колишній гравець збірної Росії Владислав Радімов, який зараз входить у тренерський штаб Зеніта, вщент розкритикував Олександра Алієва.

Нагадаємо, раніше Алієв називав коронавірус фейком, а тепер екс-динамівець заявив, що скоро все закінчиться. "Кому треба було, вже накрали грошей на цій темі, тепер можна і карантин закінчувати", – сказав Алієв в інтерв'ю Meta-Ratings.

Тренер Зеніта Владислав Радімов не зміг залишити без уваги висловлювання колишнього хавбека збірної України.

"А вам він теж нагадує героя анекдоту? Що після пандемії залишаться тільки тупі, тому що розумні знають, що коронавірус – фігня і вони не захворіють? Цей клоундей, схоже, навіть на конкурсі мудаків посів би друге місце, тому що мудак. Краще би брав приклад з Шевченка та Реброва", – написав Радімов у Twitter.

До слова, раніше Андрій Шевченко заявив, що ситуація з COVID-19 нагадує йому Чорнобиль.

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