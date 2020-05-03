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"Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва": российский футболист уничтожил Алиева за его высказывания

07:30 38 Читати українською
"Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва": российский футболист уничтожил Алиева за его высказывания
Александр Алиев / фото из соцсетей

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов, который сейчас входит в тренерский штаб Зенита, вразнос раскритиковал Александра Алиева.

Напомним, ранее Алиев называл коронавирус фейком, а теперь экс-динамовец заявил, что скоро все закончится. "Кому надо было, уже украли денег на этой теме, теперь можно и карантин заканчивать", – сказал Алиев в интервью Meta-Ratings.

Тренер Зенита Владислав Радимов не смог оставить без внимания высказывания бывшего хавбека сборной Украины.

"А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус – фигня и они не заболеют? Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе мудаков занял бы второе место, потому что мудак. Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва", – написал Радимов в Twitter.

К слову, ранее Андрей Шевченко заявил, что ситуация с COVID-19 напоминает ему Чернобыль.

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Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Александр Алиев Александр Алиев Россия Сергей Ребров Сергей Ребров Владислав Радимов Владислав Радимов коронавирус
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