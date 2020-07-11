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"Краще, аби літак з командою впав під Буенос-Айресом": Джулай – про ЧС-1990

12:29 - Читать на русском
"Краще, аби літак з командою впав під Буенос-Айресом": Джулай – про ЧС-1990
Дієго Марадона не реалізував пенальті, але вимолив півфінал / Мundoalbiceleste
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Український коментатор продовжує серію спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску – два перші чвертьфінальні матчі Італії-90:

– Спека та пенальті у Флоренції (Аргентина – Югославія – 0:0, пен. 3:2);

– Причина ірландського нахабства (Італія – Ірландія – 1:0).

Слухаємо!

На 16 років швидше від збірної України, гол у власний День народження і злочин проти футболу: Джулай – про ЧС-1990

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