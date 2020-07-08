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На 16 років швидше від збірної України, гол у власний День народження і злочин проти футболу: Джулай – про ЧС-1990

13:10 - Читать на русском
На 16 років швидше від збірної України, гол у власний День народження і злочин проти футболу: Джулай – про ЧС-1990
Сенсаційна Ірландія на прийомі в Івана Павла II / Фото з відкритих джерел
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Український коментатор продовжує серію спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску – чотири завершальні матчі 1/8 фіналу Італії-90:

– Ірландія виграє серію пенальті;

– Вічині виграє тактичну дуель;

– Югославія та Англія виграють завдяки стандартам.

Слухаємо!

Дві червоні картки за легендарний плювок і пляшка з отрутою для збірної Бразилії: Джулай – про ЧС-1990

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