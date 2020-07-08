На 16 років швидше від збірної України, гол у власний День народження і злочин проти футболу: Джулай – про ЧС-1990

Іспанія — 14:15 618
-
"Як дві краплі води": Мессі виявився двійником легендарного тренера – мережа вибухнула мемами на фото 50-річної давності
-
Грізманн зустрівся з керівництвом Барселони – доля француза визначенаІспанія — 11:49 3164
-
Динамо – Ворскла: анонс фіналу Кубка УкраїниКубок України — 08:00 11172
-
Карпати за крок до зникнення – професіональний статус відберуть вже цього тижняУкраїна — 07:30 4948
-
Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири рокиІталія — 00:48 11266