"У зв’язку з повномасштабним військовим вторгненням Росії в Україну керівництвом нашого клубу було ухвалено рішення пропустити сезон 2022/23 у Першій лізі, призупинити членство у ПФЛ, залишаючись у статусі професіонального клубу, але мати можливість відновити участь у змаганнях ПФЛ в сезоні 2023/24.

Два українські клуби оголосили про відмову від участі у наступному сезоні

ФК Краматорськ підтримує відновлення спортивних змагань в Україні, але, враховуючи об'єктивні обставини, не має змоги взяти участь у змаганнях цього сезону. Основною причиною такого рішення є неможливість забезпечити безпечний тренувальний і змагальний процеси у прифронтовому Краматорську, який щодня потерпає від ворожих обстрілів.

За футбольним клубом Краматорськ буде збережено місце у Першій лізі України, клуб зможе взяти участь у наступних чемпіонатах після нашої перемоги! Ми обов’язково повернемося до футболу і будемо його розвивати у нашому рідному та мирному Краматорську! Віримо в нашу перемогу! Слава захисникам України", – йдеться у заяві клубу.

Раніше про припинення участі у чемпіонаті оголосили ще кілька представників Першої та Другої ліг – Агробізнес, Карпати Галич, Поділля, Альянс, Вікторія та інші.

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