"В связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину руководством нашего клуба было принято решение пропустить сезон 2022/23 в Первой лиге, приостановить членство в ПФЛ, оставаясь в статусе профессионального клуба, но иметь возможность возобновить участие в соревнованиях ПФЛ в сезоне 2023/24.

Два украинских клуба объявили об отказе от участия в следующем сезоне

ФК Краматорск поддерживает возобновление спортивных соревнований в Украине, но, учитывая объективные обстоятельства, не имеет возможности принять участие в соревнованиях этого сезона. Основной причиной такого решения является невозможность обеспечить безопасный тренировочный и соревновательный процессы в прифронтовом Краматорске, который ежедневно подвергается враждебным обстрелам.

За футбольным клубом Краматорск будет сохранено место в Первой лиге Украины, клуб сможет поучаствовать в следующих чемпионатах после нашей победы! Мы обязательно вернемся к футболу и будем его развивать в нашем родном и мирном Краматорске! Верим в нашу победу! Слава защитникам Украины", – говорится в заявлении клуба.

Ранее о прекращении участия в чемпионате объявили еще несколько представителей Первой и Второй лиг – Агробизнес, Карпаты Галич, Подолье, Альянс, Виктория и другие.

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