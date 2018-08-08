Козловський-молодший покинув Рух

Півзахисник Святослав Козловський покинув команду свого батька Григорія Козловського винниківський Рух.

Півзахисник винниківського Руха Святослав Козловський покинув клуб, президентом якого є батько 24-річного футболіста – Григорій Козловський, повідомляє Tribuna.

Головний тренер Руха Андрій Кікоть не бачить футболіста у своїх планах на гру команди.

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За інформацією видання, керівництво клубу на чолі з президентом зайняло бік тренера і не продовжило контракт з Козловським-молодшим, який закінчився в кінці сезону.

Після 3-х турів Рух знаходиться на 9-му місці турнірної таблиці Першої ліги.

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