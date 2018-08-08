toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ТРАНСФЕРИ СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Козловський-молодший покинув Рух

16:58 714 Читать на русском
Козловський-молодший покинув Рух
Святослав Козловський / Фото ФК Рух

Півзахисник Святослав Козловський покинув команду свого батька Григорія Козловського винниківський Рух.

Півзахисник винниківського Руха Святослав Козловський покинув клуб, президентом якого є батько 24-річного футболіста – Григорій Козловський, повідомляє Tribuna.

Головний тренер Руха Андрій Кікоть не бачить футболіста у своїх планах на гру команди.

Ротань отримав пропозицію перейти в Рух, – ЗМІ

За інформацією видання, керівництво клубу на чолі з президентом зайняло бік тренера і не продовжило контракт з Козловським-молодшим, який закінчився в кінці сезону.

Після 3-х турів Рух знаходиться на 9-му місці турнірної таблиці Першої ліги.

Григорій Козловський: Мені комфортно в своєму маленькому болоті

Теги
Перша ліга Святослав Козловський Святослав Козловський Григорій Козловський Рух Винники Рух Винники Андрій Кікоть Андрій Кікоть
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
37
хв
Зальцбург
20:00
Шкендія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук