Козловский-младший покинул Рух

Полузащитник Святослав Козловский покинул команду своего отца Григория Козловского винниковский Рух.

Полузащитник винниковского Руха Святослав Козловский покинул клуб, президентом которого является отец 24-летнего футболиста – Григорий Козловский, сообщает Tribuna.

Главный тренер Руха Андрей Кикоть не видит футболиста в своих планах на игру команды.

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По информации издания, руководство клуба во главе с президентом заняло сторону тренера и не продлило контракт с Козловским-младшим, который закончился в конце сезона.

После 3-х туров Рух находится на 9-м месте турнирной таблицы Первой лиги.

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