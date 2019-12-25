Кожанов: Всі гравці Волині просили Тлумака не йти у відставку

Півзахисник Волині Денис Кожанов розповів, як команда відреагувала на намір головного тренера Андрія Тлумака піти у відставку після серії невдач.

"Він сильно переживав за результат. Грали начебто непогано, а очок було небагато. Сказав, що збирається йти. Вся команда, підкреслюю – вся, попросила його залишитися. Запевнили Андрія Богдановича, що разом будемо вибиратися з ями, в яку потрапили. Він прислухався. І прийняв, як я вважаю, правильне рішення. Подальші матчі показали, команда – за тренера", – цитує Кожанова Footboom.

Тлумак бачить Волинь в УПЛ

Нагадаємо, у вересні Тлумак подав у відставку з посади головного тренера Волині, але після розмови зі своїми підопічними вирішив залишитися. Після першої частини сезону команда з Луцька посідає 2 місце в турнірній таблиці Першої ліги.

Турнірна таблиця Першої ліги