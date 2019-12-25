toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН

Кожанов: Всі гравці Волині просили Тлумака не йти у відставку

15:14 860 Читать на русском
Кожанов: Всі гравці Волині просили Тлумака не йти у відставку
Андрій Тлумак / фото з відкритих джерел

Півзахисник Волині Денис Кожанов розповів, як команда відреагувала на намір головного тренера Андрія Тлумака піти у відставку після серії невдач.

"Він сильно переживав за результат. Грали начебто непогано, а очок було небагато. Сказав, що збирається йти. Вся команда, підкреслюю – вся, попросила його залишитися. Запевнили Андрія Богдановича, що разом будемо вибиратися з ями, в яку потрапили. Він прислухався. І прийняв, як я вважаю, правильне рішення. Подальші матчі показали, команда – за тренера", – цитує Кожанова Footboom.

Тлумак бачить Волинь в УПЛ

Нагадаємо, у вересні Тлумак подав у відставку з посади головного тренера Волині, але після розмови зі своїми підопічними вирішив залишитися. Після першої частини сезону команда з Луцька посідає 2 місце в турнірній таблиці Першої ліги.

Турнірна таблиця Першої ліги

blog_ava
Екс-захисник Динамо Пантіч визначився з новим клубом – оригінальний вибір серба
11:55
2278
Теги
Перша ліга Андрій Тлумак Андрій Тлумак Денис Кожанов Денис Кожанов Волинь Волинь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
56
хв
Тоттенхем
14:30
Брайтон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук