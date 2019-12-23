Тлумак бачить Волинь в УПЛ

Головний тренер луцької Волині Андрій Тлумак прокоментував перспективи підвищитися у класі своєї команди.

"Шість людей нас покинули. Ми подякували їм за співпрацю. Добротні футболісти, та ми повинні рухатися вперед, вони повинні рухатися вперед. Вони досвідчені гравців, хочуть грати, але в нас програли конкуренцію, тому розійшлися миролюбно. Жодних моментів немає.

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Клуб має все для того, щоб виступати в УПЛ. Із нашого боку залишився лише спортивний результат. Будемо над цим працювати, працюємо і зараз. Бажання є, потрібно перезимувати", – розповів керманич волинян в ефірі "Футбол 1".

Відзначимо, що Волинь завершила осінню частину чемпіонату на 2-му місці в Першій лізі. "Хрестоносці" лише на очко відстають від львівського Руха.