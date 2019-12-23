toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Тлумак бачить Волинь в УПЛ

23:15 81 Читать на русском
Тлумак бачить Волинь в УПЛ
Андрій Тлумак / СК Дніпро-1

Головний тренер луцької Волині Андрій Тлумак прокоментував перспективи підвищитися у класі своєї команди.

"Шість людей нас покинули. Ми подякували їм за співпрацю. Добротні футболісти, та ми повинні рухатися вперед, вони повинні рухатися вперед. Вони досвідчені гравців, хочуть грати, але в нас програли конкуренцію, тому розійшлися миролюбно. Жодних моментів немає.

Михалик може повернутися у Локомотив

Клуб має все для того, щоб виступати в УПЛ. Із нашого боку залишився лише спортивний результат. Будемо над цим працювати, працюємо і зараз. Бажання є, потрібно перезимувати", – розповів керманич волинян в ефірі "Футбол 1".

Відзначимо, що Волинь завершила осінню частину чемпіонату на 2-му місці в Першій лізі. "Хрестоносці" лише на очко відстають від львівського Руха.

blog_ava
Мені дали машину, а через кілька днів забрали, – екс-легіонера Динамо зганьбив нижчоліговий клуб з Європи
11:55
6641
Теги
Волинь Волинь Перша ліга УПЛ Андрій Тлумак Андрій Тлумак
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
17
год
:
6
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук