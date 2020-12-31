Ковалець став найкращим гравцем Олександрії у 2019 році

Хавбек Кирило Ковалець здобув звання найкращого гравця Олександрії за підсумками 2019 року.

Півзахисник став переможцем голосування фанатів клубу, інформує офіційний сайт Олександрії.

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Ця нагорода стала дебютною для 26-річного гравця, до трійки лідерів також потрапили захисник Валерій Лучкевич і голкіпер Юрій Паньків, який був найкращим у 2018-му. Ковалець став одним з найрезультативніших гравців Олександрії за підсумками 2019 року – в його активі 10 голів і 4 асисти у 45 матчах.

Нагадаємо, минулий сезон Олександрія завершила на історичній для себе третій сходинці УПЛ і здобула право на виступи у груповому етапі Ліги Європи. Поточна кампанія також складається для команди Володимира Шарана доволі успішно – олександрійці гідно виступили у єврокубках і змогли заздалегідь гарантувати собі місце у верхній шістці УПЛ.

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