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Ковалець розповів, з ким би хотів зустрітись у груповому етапі Ліги Європи

00:10 125 Читать на русском
Ковалець розповів, з ким би хотів зустрітись у груповому етапі Ліги Європи
Кирило Ковалець / ФК Олександрія

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець прокоментував старт сезону 2019/20.

"Вважаю, що старт сезону у чомусь схожий з торішнім. Ми гідно зіграли в першому матчі з Шахтарем, а потім незаслужено програли Маріуполю. Але потім два матчі виграли. Немає ніякої трагедії, сезон тільки починається.

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У груповому етапі Ліги Європи хотів би зустрітись із Манчестер Юнайтед. Дуже хочу зіграти на Олд Траффорд", – цитує Ковальця FootBoom.

За підсумками сезону 2018/19 Олександрія посіла 3 сходинку в турнірній таблиці УПЛ і напряму пробилась у груповий етап Ліги Європи.

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Теги
Кирило Ковалець Кирило Ковалець Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Олександрія Олександрія Ліга Європи
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