"Хочеться сказати, що зміна формату – 14 команд, де кожен грає з кожним, – це, мабуть, один з основних позитивних моментів. Львів, який був на останній сходинці, обіграв Шахтар і ми розуміємо, що ті команди, які знаходяться на останніх місцях, можуть зробити сюрприз тим, хто нагорі.

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У нас є повноцінний чемпіонат, той який має бути. Наступного року буде вже 16 команд, три команду вийдуть з Першої ліги. А потім, я б зробив ще й 18 команд.

Основний момент такий – має бути інфраструктура. Якщо команда виходить в УПЛ, має бути інфраструктура, стабільність і це більше задача УАФ, щоб вони приймали команди ті, які це мають. Щоб це не було як завжди, що "ми потім побудуєм інфраструктуру", а це все вже було готове.

Наприклад, так як у Словаччині. Якщо команда виходить у вищий дивізіон – у них має бути поле з підігрівом, стадіон з дахом. Це ж все залишиться потім для держави, для розвитку футболу. Потрібно будувати стадіони, поля, штучні поля, манежі. Все це потрібно для того, щоб ми не просто на словах називались футбольною державою, а й підтверджували це діями", – сказав Ковалець у коментарі Sportnews.

Нагадаємо, останньою командою Ковальця був одеський Чорноморець, який тренер покинув у лютому 2021 року за взаємною згодою сторін.

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