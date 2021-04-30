"Хочется сказать, что изменение формата – 14 команд, где каждый играет с каждым, – это, пожалуй, один из основных положительных моментов. Львов, который был на последнем месте, обыграл Шахтер и мы понимаем, что те команды, которые находятся на последних местах, могут преподнести сюрприз тем, кто наверху.

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У нас есть полноценный чемпионат, такой, как должен быть. В следующем году будет уже 16 команд, три команды выйдут из первой лиги. А потом я бы сделал еще и 18 команд.

Основной момент такой – должна быть инфраструктура. Если команда выходит в УПЛ, должна быть инфраструктура, стабильность, и это больше задача УАФ, чтобы они принимали команды те, которые должны. Чтобы это не было, как всегда, что мы потом построим инфраструктуру, а это все уже было готово.

Например, так как в Словакии. Если команда выходит в высший дивизион – у них должно быть поле с подогревом, стадион с крышей. Все это же останется потом для государства, для развития футбола. Нужно строить стадионы, поля, искусственные поля, манежи. Все это нужно для того, чтобы мы не просто на словах назывались футбольной державой, но и подтверждали это действиями", – сказал Ковалец в комментарии Sportnews.

Напомним, последней командой Ковальца был одесский Черноморец, который тренер покинул в феврале 2021 года по взаимному согласию сторон.

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