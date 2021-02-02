"Аталанта стежила за Коваленком ще до гри в Лізі чемпіонів з Шахтарем. Те, що він перейшов взимку, це бажання клубу, щоб він швидше адаптувався. Вони зробили все, щоб він перейшов зараз. Також це було рішення Шахтаря в особі генерального директора і президента.

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Оренда в Дженоа? Ніколи про таке не говорили. Не знаю, звідки взялася ця інформація. Такий трансфер влаштував всіх – Шахтар, Аталанту і Коваленка. Він підписав контракт на 4 роки плюс один. Думаю, що Віктору знадобиться час. Гасперіні завжди говорив, що тут складно заграти. Тому і вирішили це питання взимку, щоб він адаптувався і почав наступний сезон повноцінним гравцем.

Зараз в будь-якому випадку буде важко, кожні три дні гра, а Віктор тільки пройшов збори і поки немає ігрового тонусу. Аталанта виграла час для гравця, щоб він комфортно себе почував. Відсоток для Шахтаря? Я не маю права розголошувати ці умови, тільки офіційні особи клубу можуть про це говорити", – цитує Шаблія сайт ТК Футбол.

Зауважимо, контракт Віктора розрахований до 2025 року. Українець зароблятиме в Бергамо 2 млн євро за сезон. За даними порталу Transfermarkt "гірники" отримали близько 700 тисяч євро за свого вихованця.

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