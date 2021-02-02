"Аталанта следила за Коваленко еще до игры в Лиге чемпионов с Шахтером. То, что он перешел зимой, это желание клуба, чтобы он быстрее адаптировался. Они сделали все, чтобы он перешел сейчас. Также это было решение Шахтера в лице генерального директора и президента.

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Аренда в Дженоа? Никогда о таком не говорили. Не знаю, откуда взялась эта информация. Такой трансфер устроил всех – Шахтер, Аталанту и Коваленко. Он подписал контракт на 4 года плюс один. Думаю, что Виктору понадобится время. Гасперини всегда говорил, что здесь сложно заиграть. Поэтому и решили этот вопрос зимой, чтобы он адаптировался и начал следующий сезон полноценным игроком.

Сейчас в любом случае будет трудно, каждые три дня игра, а Виктор только прошел сборы и пока нет игрового тонуса. Аталанта выиграла время для игрока, чтобы он комфортно себя чувствовал. Процент для Шахтера? Я не имею права разглашать эти условия, только официальные лица клуба могут об этом говорить", – цитирует Шаблия сайт ТК Футбол.

Заметим, контракт Виктора рассчитан до 2025 года. Украинец будет зарабатывать в Бергамо 2 млн евро за сезон. По данным портала Transfermarkt "горняки" получили около 700 тысяч евро за своего воспитанника.

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