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Коваленко назвав найсильнішу команду цьогорічної Ліги Європи

12:06 936 Читать на русском
Коваленко назвав найсильнішу команду цьогорічної Ліги Європи
Віктор Коваленко / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко розповів про перспективи "гірників" в Лізі Європи.

"Всі матчі починаються з нулів. З Айнтрахтом буде дуже серйозна гра, і ми знаємо, що це дуже хороша команда, німецька, ми грали проти неї. Буде дуже цікавий матч.

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Хто найсильніший в Лізі Європи? Якщо не помиляюся, там є Челсі: це дуже хороша команда, рівень якої – Ліга Чемпіонів. Але я скажу, що ми будемо битися до кінця.

Незабаром розпочнеться відбір до чемпіонату Європи, тому ми, здебільшого, зосереджені саме на ньому. Що стосується Ліги націй, то це хороший турнір, тому що ми не просто "катаємося", а граємо офіційні матчі, результатом яких може стати потрапляння на чемпіонат Європи", – цитує Коваленка navi.gg.

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Теги
Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Челсі Челсі Україна Україна Ліга Європи Збірна України
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