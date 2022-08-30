Український воротар Максим Коваль не зміг зіграти другий "сухий" матч поспіль у Молдові.

На поєдинок 5-го туру чемпіонату Молдови проти Петрокуба 29-річний українець вивів Шериф з капітанською пов'язкою, хоча це був лише його другий матч за команду з Тирасполя.

Тоттенхем відмовився від трансферу Маліновського – залишився тільки один претендент

Вже на другій хвилині Максим Коваль змушений був виймати м'яч із сітки воріт, адже Петрокуб швидко відкрив рахунок. Колишня команда Юрія Вернидуба відігралася ще до перерви, але більше забити не змогла. 1:1 – Шериф після п'яти турів набрав 11 очок і лідирує в чемпіонаті.

Минулого тижня конкурент українця вивів Шериф у груповий етап Ліги Європи, відбивши 4 пенальті в серії 11-метрових проти Пюніка. Попри такий перфоманс, Думітру Челядник на матч чемпіонату поступився місцем у воротах Ковалю, який свого часу провів два поєдинки за національну збірну України.

Нагадаємо, колишній кіпер Динамо і збірної України поповнив склад Шерифа на правах вільного агента, перейшовши з Аль-Фатеха.

У лігві ворога: Коваль зупиняв Мілевського і виходив в ЛЧ, а зараз живе в Придністров'ї – як він до цього докотився?