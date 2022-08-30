На поединок 5-го тура чемпионата Молдовы против Петрокуба 29-летний украинец вывел Шериф с капитанской повязкой, хотя это был его лишь второй матч за команду из Тирасполя.

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Уже на второй минуте Максим Коваль вынужден был вынимать мяч из сетки ворот, ведь Петрокуб быстро открыл счет. Бывшая команда Юрия Вернидуба отыгралась еще до перерыва, но больше забить не смогла. 1:1 – Шериф после пяти туров набрал 11 очков и лидирует в чемпионате.

На прошлой неделе конкурент украинца вывел Шериф в групповой этап Лиги Европы, отразив 4 пенальти в серии 11-метровых против Пюника. Несмотря на такой перформанс, Думитру Челядник на матч чемпионата уступил место в воротах Ковалю, который в свое время провел два поединка за национальную сборную Украины.

Напомним, бывший кипер Динамо и сборной Украины пополнил состав Шерифа на правах свободного агента, перейдя из Аль-Фатеха.

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