Коваль допоміг Аль-Фатеху здобути перемогу і вийти у чвертьфінал Кубка Саудівської Аравії

Аль-Іттіхад на власному полі поступився Аль-Фатеху в рамках 1/8 фіналу Кубка Саудівської Аравії.

Кубок Саудівської Аравії

Аль-Іттіхад – Аль-Фатех – 1:2

Голи: Ель-Ахмаді, 13 – Те Вреде, 15, Шаммарі, 89 (авт)

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Максим Коваль традиційно вийшов у стартовому складі гостей, провів на полі увесь поєдинок та допоміг здобути путівку у наступний раунд.

Команда українця пропустила вже на 13-й хвилині, але всього через дві хвилини Те Вреде зумів відновити рівновагу. Нічийний рахунок протримався майже до фінального свитка, проте гості зуміли вирвати перемогу завдяки автоголу Шаммарі.

У чвертьфіналі Кубка Саудівської Аравії Аль-Фатех зіграє з переможцем пари Аль-Фейха – Аль-Ахлі, які свій поєдинок проведуть завтра, 2 січня.

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