toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Давід Вілья тріумфально завершив кар'єру – команда легенд Барселони виграла Кубок Японії

10:33 1525 Читать на русском
Давід Вілья тріумфально завершив кар'єру – команда легенд Барселони виграла Кубок Японії
Віссел Кобе – володар першого трофея 2020 року / твіттер ФК Віссел Кобе

Віссел Кобе з Давідом Вільєю, Андресом Іньєстою, Томасом Вермаленом та Лукасом Подольскі здобув Кубок Японії, обігравши Касіму (2:0). Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Японії 2019, фінал

Віссел Кобе – Касіма – 2:0

Голи: Інукаї, 18, (аг.), Фудзімото, 38

Віссел Кобе здобув переконливу перемогу та став володарем Кубка Японії. Справу було зроблено ще в першому таймі: спочатку після пасу вздовж ворот у виконанні Подольскі Інукаї зрізав м'яч у власні ворота. Трохи пізніше Фудзімото досить курйозно подвоїв перевагу, після того як рикошетом від захисника м'яч влучив у форварда та опинився у воротах.

Давід Вілья оголосив про завершення кар'єри

Слід зазначити, що цей матч став останнім для Давіда Вільї – іспанець з'явився на полі на 88-й хвилині та тріумфально завершив кар'єру. Окрім нього, за Віссел Кобе зіграли і інші відомі виконавці: легенда Барселони Андрес Іньєста, колишній захисник каталонців Томас Вермален та екс-форвард збірної Німеччини Лукас Подольскі.

Кривдив Україну в історичному матчі та ризикував залишитися без ноги – Давід Вілья завершує кар'єру

blog_ava
Реал провів переговори з Мане
11:23
858
Теги
Головне Світ Давід Вілья Давід Вілья Віссел Кобе Віссел Кобе Томас Вермален Томас Вермален Лукас Подольскі Лукас Подольскі Андрес Іньєста Андрес Іньєста
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо та Корінтіанс узгодили оренду Сідклея, – ЗМІ
    Світ — 11:48187 Динамо та Корінтіанс узгодили оренду Сідклея, – ЗМІ
10
год
:
1
хв
Арсенал
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук