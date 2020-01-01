Давід Вілья тріумфально завершив кар'єру – команда легенд Барселони виграла Кубок Японії

Віссел Кобе з Давідом Вільєю, Андресом Іньєстою, Томасом Вермаленом та Лукасом Подольскі здобув Кубок Японії, обігравши Касіму (2:0). Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Японії 2019, фінал

Віссел Кобе – Касіма – 2:0

Голи: Інукаї, 18, (аг.), Фудзімото, 38

Віссел Кобе здобув переконливу перемогу та став володарем Кубка Японії. Справу було зроблено ще в першому таймі: спочатку після пасу вздовж ворот у виконанні Подольскі Інукаї зрізав м'яч у власні ворота. Трохи пізніше Фудзімото досить курйозно подвоїв перевагу, після того як рикошетом від захисника м'яч влучив у форварда та опинився у воротах.

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Слід зазначити, що цей матч став останнім для Давіда Вільї – іспанець з'явився на полі на 88-й хвилині та тріумфально завершив кар'єру. Окрім нього, за Віссел Кобе зіграли і інші відомі виконавці: легенда Барселони Андрес Іньєста, колишній захисник каталонців Томас Вермален та екс-форвард збірної Німеччини Лукас Подольскі.

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