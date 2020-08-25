Коутінью заявив, що хоче повернутись у Барселону – Куман не проти

"Я ще не думав про майбутнє. До цього часу мої думки були тільки про фінал. Тепер я повинен повернутися в Барселону. Можу сказати, що хочу там працювати і досягати успіху. Подивимося, що станеться.

Куман визначився з долею Коутінью в Барселоні

Ми провели чудовий сезон. З самого початку команда дуже добре підготувалася, і, як я думаю, Баварія перемогла заслужено. Ми дуже щасливі", – цитує Коутінью Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялось, що новий наставник Барселони Рональд Куман готовий повернути Філіппе з оренди та будувати нову команду разом з ним.

До слова, сезон 2019/20 Коутінью провів у складі Баварії на правах оренди, відіграв 38 матчів, записав на свій рахунок 11 голів та 9 асистів.

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