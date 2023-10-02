Ель Пасо Костишина в результативній зустрічі переграв Чарльстон. Вже на 10-ій хвилині команда українця могла пропустити, але Аугустін Вільямс не реалізував пенальті. Ель Пасо забив на 33-й хвилині, а у взятті воріт взяв участь Костишин. Саме Денис віддав на Петровіча, який увірвався у штрафний та пробив у ближній кут.

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Чарльстон відігрався перед перервою – Вільямс реабілітувався за незабитий пенальті. А Ікаса на старті другого тайму вивів гостей вперед. Проте, Ель Пасо зусиллями Сонупе та Кальвільйо вирвав перемогу наприкінці гри.

Таким чином, Ель Пасо набрав 43 очки та піднявся на сьоме місце у Східній конференції. Денис Костишин зіграв 31 матч за команду, відзначившись 4 голами та 3 асистами.

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