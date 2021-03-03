"Ми вмотивовані, тому що Динамо, 1/4 фіналу Кубка України. Ми вперше так далеко зайшли. Це мотивація для всіх нас.

Динамо – Колос: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України

Які секрети з Динамо? Потрібно з ними багато бігати і повністю віддаватися – ось і весь секрет. Тут немає секретів. Є травмовані, але не буду розповідати. У нас достатньо футболістів, щоб їх замінити", – поділився Костишин у коментарі Футбол News.

Зазначимо, що матч 1/4 фіналу Кубка України Динамо – Колос відбудеться сьогодні, 3 березня, початок зустрічі о 17:00.

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