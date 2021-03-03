"Мы мотивированы, так как Динамо, 1/4 финала Кубка Украины. Мы впервые так далеко зашли. Это мотивация для всех нас.

Динамо – Колос: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины

Какие секреты с Динамо? Нужно с ними много бегать и полностью отдаваться – вот и весь секрет. Здесь нет секретов. Есть травмированные, но не буду рассказывать. У нас достаточно футболистов, чтобы их заменить", – поделился Костышин в комментарии Футбол News.

Отметим, что матч 1/4 финала Кубка Украины Динамо – Колос состоится сегодня, 3 марта, начало встречи в 17:00.

Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній