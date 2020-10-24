"Чому Костевич не потрапляє до складу? Ну по-перше, у команді 25 гравців і не всі зразу можуть грати – у нас велика конкуренція. А по-друге, у Костевича травма і його тривалий час не буде. Незабаром його буде прооперовано", – сказав Луческу у післяматчевому інтерв'ю програмі "ПроФутбол".

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Нагадаємо, Костевич є вихованцем Карпат, а з 2017 року виступав у складі Леха. До Динамо захисник офіційно приєднався 6 жовтня, підписавши з киянами угоду терміном на 3 роки.

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