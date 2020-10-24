"Почему Костевич не попадает в состав? Ну во-первых, в команде 25 игроков и не все сразу могут играть – у нас большая конкуренция. А во-вторых, у Костевича травма и его длительное время не будет. Вскоре он будет прооперирован", – сказал Луческу в послематчевом интервью программе "ПроФутбол".

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Напомним, Костевич является воспитанником Карпат, а с 2017 года выступал в составе Леха. К Динамо защитник официально присоединился 6 октября, подписав с киевлянами соглашение сроком на 3 года.

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