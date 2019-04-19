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Кошельни: Кожна наступна гра для Арсенала – це фінал

08:24 26 Читать на русском
Кошельни: Кожна наступна гра для Арсенала – це фінал
Лоран Кошельни / АПЛ

Захисник Арсенала Лоран Кошельни прокоментував перемогу Арсенала над Наполі (1:0) та вихід у півфінал Ліги Європи.

 
Александр Ляказетт 36’
36’ Александр Ляказетт

"Ми приїхали до Неаполя з амбіціями, хотіли перемогти і забити кілька голів. Нам вдалось зробити це з Лакою (Ляказетт, – прим. "Футбол 24"). Ми втримали ворота на замку, що важливо для впевненості. Для нас кожна гра в Лізі Європи тепер наче фінал, але завтра Арсенал повинен переключитись на АПЛ.

Наполі – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми знаємо, що в цьому сезоні Наполі грав у Лізі чемпіонів, у них хороша команда. Ми класно відіграли вдома. Сьогодні ми пам'ятали, що, якщо заб'ємо, то супернику потрібно забити чотири м'ячі. Ми захищались разом і тепер пройшли далі", – поділився Кошельни в коментарі BT Sport.

Нагадаємо, Арсенал на виїзді мінімально переграв Наполі (1:0) та вийшов у півфінал Ліги Європи, де зустрінеться з Валенсією.

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Теги
Ліга Європи Лоран Кошельни Лоран Кошельни Арсенал Арсенал Наполі Наполі Наполі - Арсенал
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